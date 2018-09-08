HABER

İran'da 3 kişi idam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

İran'da terör eylemlerine katıldıkları suçlamasıyla Komele örgütü üyesi Ramin Hüseyin Penahi, Lokman Muradi ve Zanyar Muradi idam edildi

İran'da "Kürdistan Devrimci ve Emekçi Topluluk Partisi" (Komele) üyesi 3 kişi terör eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle idam edildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, ülkede terör eylemlerine karıştığı gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilen Komele mensubu Ramin Hüseyin Penahi, sabaha karşı Kereç'teki Raminşar Cezaevi'nde idam edildi.

Penahi'nin yanı sıra Kasım 2009'da tutuklanan Lokman ve Zanyar Muradi adlı iki kuzenin de idam edildiği belirtildi. Kürdistan eyaletinin Merivan kentindeki önde gelen bir din adamını öldürmekle suçlanan kuzenler, 2010 yılında idama mahkum edilmişti. Lokman ve Zanyar Muradi, Komele adlı örgüte mensup olmakla da suçlanıyordu.

Penahi, geçen yıl haziran ayında beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte İran-Irak sınırında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle girdiği çatışma sonrasında yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 16 Ocak'ta idama mahkum edilmişti.

Hakkındaki suçlamaları önce kabul eden daha sonra işkence altında zorla ifade alındığını anlatan Penahi'nin idamı, uluslararası insan hakları kuruluşlarının baskıları nedeniyle ertelenmişti.

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
Muhtar tamir etmeye gittiği su şebekesinin yanında ölü bulunduMuhtar tamir etmeye gittiği su şebekesinin yanında ölü bulundu
'Anadolum konuşuyor' projesiyle geçmişe dönüyorlar'Anadolum konuşuyor' projesiyle geçmişe dönüyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN komele örgütü ramin hüseyin penahi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Gören bir daha dönüp baktı!

Gören bir daha dönüp baktı!

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk

Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!

Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.