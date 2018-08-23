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İran'da 3 milyon aile sosyal güvenceden yoksun

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

İran'ın kırsal bölgelerinde yaşayan 3 milyon hanenin sosyal güvencelerden yararlanamadığı bildirildi

İran'ın kırsal yerleşim bölgelerinde yaşayan 3 milyon ailenin her türlü sosyal güvenceden yoksun olduğu açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Çiftçiler, Köylüler ve Göçebeler Sosyal Sigortaları Genel Müdürü Muhammed Rıza Vaiz Mehdevi, ülkenin kırsalında yaşayan halkın sahip olduğu sosyal güvencelere ilişkin bilgi verdi.

İran'ın kırsalında 6 milyon hane üzerinde yaptıkları çalışmalarda 3 milyon ailenin hiçbir sosyal güvencesinin olmadığının tespit edildiğini açıklayan Mehdevi, bu bölgelerde yıl sonuna kadar her haneden en az 1 kişiyi sigortalı yapacaklarını belirtti.

Kırsalda yaşayan halkın sosyal sigortaların imkanlarından yararlanabilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Mehdevi, insanları herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında ya da yaşlılığında güvenceye kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Mehdevi halı hazırda da sigortalı çiftçi ve köylülerin primlerinin üçte ikisinin devlet üçte birinin de kendileri tarafından ödendiğini kaydetti.

İran İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017'de ülke nüfusu yaklaşık 80 milyon olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aile İRAN sigorta

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