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İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem Tebriz’de büyük paniğe neden oldu.İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde Tebriz’e 29 kilometre uzaklıkta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem Tebriz’de büyük paniğe neden oldu.
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde Tebriz’e 29 kilometre uzaklıkta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Tebriz’de de hissedilirken şehir merkezinde büyük paniğe neden oldu.
Doğu Azerbaycan eyaleti Acil Yardım Kurumu Sözcüsü, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afet bölgesinde hasar tespiti için yardım ekiplerinin gönderileceğini aktardı.

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