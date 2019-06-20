İran’da 4.6 büyüklüğünde deprem

İran’ın Güney Horasan Eyaleti’nde bulunan Zohan bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Horasan Eyaleti Kızılay Müdürü Muhammed Rahim Şehriyari, Zirkuh şehrinin Zohan bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi. 11 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından Zirkuh şehrinin Hacı Abad bölgesinde hasar tespiti için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Kızılay müdürü ekiplerin gerçekleştireceği çalışmaların ardından detaylı bilgi verileceğini belirtti.
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