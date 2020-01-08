İran’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kentinde meydana geldiği belirtildi

\u0130ran\u2019da 4.7 \u015fiddetinde deprem meydana geldi. Depremin N\u00fckleer santralin bulundu\u011fu Bu\u015fehr eyaletine ba\u011fl\u0131 Borazcan kentinde meydana geldi\u011fi belirtildiG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROnlar\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! \u0130\u015fte \u00fcnl\u00fclerin ger\u00e7ek y\u00fczleriDemre'deki \u00f6ren yerlerinden 15 milyon liral\u0131k rekor gelirA\u00e7\u0131k cezaevinden 8 ayda 4 kez firar eden mahkuma 'disiplin' cezas\u0131
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