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  4. İran’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kentinde meydana geldiği belirtildi

İran’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kentinde meydana geldiği belirtildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 08:31 | Son Güncelleme

İran’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kentinde meydana geldiği belirtildi

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