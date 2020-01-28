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İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 19:48 | Son Güncelleme

İran’ın güneyinde yer alan Fars eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İran’da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, merkez üssü Şiraz’a bağlı Hane Zinyan kasabasında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran’ın güneyinde yer alan Fars eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, merkez üssü Şiraz’a bağlı Hane Zinyan kasabasında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 18.54’te meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan İran’da dün aynı bölgede 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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