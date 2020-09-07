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  4. İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem: 34 yaralı

İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem: 34 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

İran’ın Gülistan eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran’ın Gülistan eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 34 kişi yaralanırken, 35’ten fazla ev de hasar gördü.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan şehrinde yerel saatle 02.04’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Gülistan Eyaleti Kızılay Derneği Genel Müdürü Ferhat Migani deprem sonucu 34 kişinin yaralandığını duyurdu. Migani, "Yaralıların çoğu aynı bölgede ayakta tedavi edildi. Geriye kalan 10 kişi ise sağlık kuruluşlarına sevk edildi" ifadelerini kullandı. Bölgeye 4 ambulans, bir ambulans otobüsü ve yardımcı araçlardan oluşan 16 yardım ekibinin yerleştirildiğini belirten Migani, “Depremde 35’ten fazla ev hasar gördü. Depremden etkilenen köylere yardım çadırları kuruldu ve yardım ekipleri de köylülerin evlerini ziyaret ediyor" dedi.

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