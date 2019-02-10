İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda yer alan Laft köyü olan deprem, yerel saatle 14.24'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

