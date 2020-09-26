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İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın kuzeydoğusunda bulunan Gülistan eyaletine bağlı Marava Tepe şehrinde yerel saatle 09.16’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın kuzeydoğusunda bulunan Gülistan eyaletine bağlı Marava Tepe şehrinde yerel saatle 09.16’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, gerçekleşen depremin ardından aynı bölgede 2.9 ve 2.8 büyüklüğünde iki artçı depremin meydana geldiği kaydedildi.

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