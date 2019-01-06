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İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb İlçesi olan deprem yerel saatle 17.11'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran-Irak sınırına yakın bölgede yaşanan depremin, Irak'ın başta Bağdat olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İRAN Kermanşah eyaleti

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