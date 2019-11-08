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İran’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü İran’ın Heştrud kentinin 57 kilometre kuzeydoğusu olan ve yerin 8 kilometre altında gerçekleşen deprem yerel saatle 02.17’de meydana geldi.

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü İran’ın Heştrud kentinin 57 kilometre kuzeydoğusu olan ve yerin 8 kilometre altında gerçekleşen deprem yerel saatle 02.17’de meydana geldi. İran’ın Erdebil, Tebriz, Zencan ve Reşt şehirlerinde hissedilen depremde 5 kişi hayatını kaybederken 332 kişi de yaralandı.
İran Kızılayı Sözcüsü Mustafa Murtezevi, depremin 6 şehir ve 144 köyde hissedildiğini belirterek, "Miyane, Serab, Bostan Abad, Terk, Heştrud, Turkmançe ve köylerinde hissedildi. Depremin en çok zarar verdiği yer ise Miyane şehrine bağlı Verkeş köyü oldu” dedi.
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 57 artçı sarsıntının olduğunu belirten Murtezevi deprem nedeniyle 5 kişini hayatını kaybettiğini ve 332 kişinin yaralandığını söyledi.
Depremin hissedildiği bölgelerde 40 evin tamamen yıkıldığını aktaran Murtezevi bölge halkına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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