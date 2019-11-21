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İran'da 6 çevre aktivistine casusluktan 4 ila 10 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, aktivistlerin "çevrecilik kisvesi altında askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyetinde bulundukları" gerekçesiyle hapse mahkum edildiklerini açıkladı

İran'da "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 6 çevre aktivisti, yargılandıkları mahkeme tarafından 4 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında yapılan 36 duruşma sonunda mahkemenin çevrecileri hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Aktivistlerin "çevrecilik kisvesi altında askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyetinde bulundukları" gerekçesiyle Tahran Devrim Mahkemesi 15'inci şubesi tarafından 4 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktaran İsmaili, karara 20 gün içinde itiraz hakkının bulunduğunu dile getirdi.

Yerel basındaki haberlerde, hapis cezası verilen aktivistlerin İranlı olduğu belirtildi.

İran'ın farklı eyaletlerinde 2018 başlarında birçok çevre aktivisti tutuklanmış ve haklarında "çevre projelerini istihbarat toplamak amacıyla kılıf olarak kullandıkları" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Çevresel sorunları gözlemlemek adı altında stratejik alanlara kameralar yerleştirerek casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan aktivistler ise kamera ve fotokapanların yaban hayatı gözlemlemek için kurulduğunu savunmuştu.

Bu süreçte İran ve Kanada vatandaşı çevre aktivisti Kavus Seyyid İmami, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatını kaybetmişti. Sosyoloji alanında akademisyenlik yapan Seyyid İmami, İran'ın nadir bulunan hayvanlarını korumak için faaliyetlerde bulunan Pers Vahşi Yaşam Mirası Vakfının müdürlüğünü de yürütüyordu.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Danışmanı Ian Redmond ve BM Barış Elçisi unvanına sahip Jane Goodall'ın da olduğu 330 bilim insanı, çevre aktivisti ve akademisyen, Kasım 2018'de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup yazarak tutuklu çevre aktivistlerinin adil yargılanmasını talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çevre aktivistleri İRAN

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