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İran'da 6 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

İran'da 6 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 6 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, eyaletin Mehristan İlçesinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyon sırasında güvenlik güçleri ile kaçakçılar arasında çatışma çıktığını söyledi.

Kanberi, yaklaşık 4 saat süren çatışmada çok sayıda kaçakçının öldürüldüğünü belirtti.

Operasyon sırasında farklı türlerde 6 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Kanberi, kaçakçıların kullandığı 7 araç ile çok miktarda silah ve mühimmata da el konulduğunu kaydetti.

Kanberi, öldürülen kaçakçı sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine ulaştırmak için İran topraklarını kullanmaya çalışan uyuşturucu ağlarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN sistan ve belucistan uyuşturucu madde

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