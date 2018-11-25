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İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:33 | Son Güncelleme

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İRAN Kermanşah eyaleti Serpol Zehab

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