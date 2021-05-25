İran'da 7 Aday Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Yarışacak

İran’da 18 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 aday yarışacak. Aday adaylarının başvurularının ardından seçime katılacak olan isimler devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

Yapılan adaylık başvuruları İran Anayasa Koruma Konseyi tarafından değerlendirildi ve sonuca bağlandı. Adaylar arasında Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de yer aldı. Reisi şu anda ön plana çıkan aday olarak görülüyor.

Bir başka önemli isim Ali Laricani’nin adaylığıysa onaylanmadı. Eski Meclis Başkanı Laricani, reformcu bir isim olarak adaylar arasında ön plana çıkıyordu. Laricani, 2015 yılında Hasan Ruhani tarafından imzalanan Nükleer Anlaşma’ya da destek veren bir isimdi.

Koruma Konseyi ayrıca eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın da adaylığını onaylamadı. Adaylığı reddedilen bir başka isim de Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri oldu.

İran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak üzere 590 kişinin başvuruda bulunduğu açıklandı. Konsey tarafından belirlenen 7 aday, 18 Haziran’da yapılacak seçimlerde yarışacaklar.

