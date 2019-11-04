İran’da ABD Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yıl dönümü kutlandı

İran’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yıl dönümü eski ABD Büyükelçiliği önünde kutlandı.

İran’da casusluk yuvası olarak adlandırılan ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal yıl dönümü İran’ın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerle kutlandı. “Küresel Emperyalizm ile Mücadele” günü olarak anılan ABD Büyükelçiliğinin 40. işgal yıl dönümünde İranlılar ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı sloganlar attı.

Tahran’da eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdülrahim Musevi ve askeri yetkililer katıldı. İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Musevi ABD’nin İran’a yönelik başlattığı ekonomik savaşta başarısız olduğunu belirterek, “ABD casusluk yuvasının işgali, ABD hakimiyetinin sona erdiğini gösteren bir semboldür. ABD yönetimi İran’a askeri bir müdahalede bulunma umudunu kesmiş ve ekonomik savaşta da başarısız olmuştur” ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran’da düzenlenen gösterilere katılan Meryem Hafızi, ABD karşısında millet olarak direnmeye devam edeceklerini ve İran’ın ABD ve emperyalist güçlerle mücadeleye devam edeceğini söyleyerek, “İşgalin yıl dönümünde mesajımız hiçbir şekilde ABD sultasına girmeyeceğizdir” dedi.

ABD halkı ile sorunları olmadığını söyleyen Fatıma Hüseyni ise ABD yönetimine karşı olduklarını belirterek, “Bugün burada ABD karşısında devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için bulunuyoruz. Dini liderimizin söylediği gibi ABD hiçbir yanlış yapamaz. Biz İran milleti olarak ABD’nin ülkemizde karışıklık çıkartmasına ve ekonomik baskı ve yaptırımlarla yıpratmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni’nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD’nin Tahran Büyükelçiliği, İran İslam Devrimi’nden sonra 4 Kasım 1979’da işgal edilmişti. Silahlı gruplar tarafından işgal edilen ABD Büyükelçiliği, 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tutmuştu. Ayetullah Humeyni’nin "Birincisinden daha büyük bir devrim" olarak nitelendirdiği işgal olayından sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atılmıştı.

