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İran'da ABD ile müzakere çağrısı yapan derginin yayını durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

İran'da ABD ile müzakere çağrısı yapan derginin yayını durduruldu

İran'da ABD ile müzakere yapılması gerektiğini savunan reformistlere ait haftalık Seda Dergisi'nin yayını durduruldu.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, reformistlere yakın ve genel yayın yönetmenliğini Muhammed Cevad Ruh'un yaptığı haftalık Seda Dergisi'nin yayını, devlet yöneticilerini ABD ile müzakereye davet ettiği için durduruldu.

Uzun bir aradan sonra yeni yayın dönemine "Barış ve Savaş Dönemleri" manşetiyle bugün tekrar başlayan Seda Dergisi, Tahran ile Washington arasında yeni ilişki kanallarının açılması ve müzakerelerin yapılması gerektiğini savunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Müzakere

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