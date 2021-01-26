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İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı

26.01.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı

İran, ülkede ABD vatandaşlığı da bulunan bir İranlının Washington'a bilgi sızdırdığı şüphesiyle arandığını ve ülkeden kaçmak üzereyken yakalanıp tutuklandığını duyurdu. İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gholamhossein Esmaili, "Şüpheli daha önce gözaltına alınmış; kefaletle serbest kalmıştı. Ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Ajanlık ve yabancı ülkeler için bilgi toplamaya çalışma suçlamasıyla karşı karşıya" dedi.

İran, ülkede ABD vatandaşlığı da bulunan bir İranlının Washington'a bilgi sızdırdığı şüphesiyle arandığını ve ülkeden kaçmak üzereyken yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Duyuruyu yapan İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gholamhossein Esmaili, şüphelinin kimliğini açıklamadı.

Gholamhossein Esmaili, çifte vatandaşlığın İran kanunlarına aykırı olduğunu hatırlattı.

Esmaili, "Şüpheli daha önce gözaltına alınmış; kefaletle serbest kalmıştı. Ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Ajanlık ve yabancı ülkeler için bilgi toplamaya çalışma suçlamasıyla karşı karşıya" dedi.

Tutuklama, ABD'de Joe Biden yönetiminin başa geçmesi ve İran'la eski Başkan Donald Trump zamanında artan gerilimin azaltılmasının hedeflendiği bir döneme denk geliyor. Bu durum, Biden'ın planlarına zarar verebilir.

Trump, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Tahran da bunun karşılığında anlaşmanın bazı maddelerine uymamayı seçmişti. ABD de İran'a yönelik yaptırımları yeniden artırma yoluna gitmişti.

Biden ise anlaşmaya geri dönmeyi ve İran'ın da yeniden tüm maddelere uymayı taahhüt etmesi halinde yaptırımları hafifletmeyi planladığını açıklamıştı.

ABD ile yaşanan gerilimin artması üzerine son yıllarda İran çok sayıda, çifte vatandaşı ya da ABD'de kalıcı oturum izni olan İran vatandaşlarını gözaltına alarak onlara "ajanlık" suçlaması yöneltmişti.

'Sadece sağlığı ve güvenliği için dua ediyoruz'

Ocak ayı başında İran'daki Genç Gazeteciler Klübü'ne (YJC) ait gazete, Sarava Holding adı verilen bir risk sermaye şirketinde çalışan Emad Shargi'nin, ülkenin batısında sınırdan yasadışı şekilde geçmeye çalışırken tutuklandığını yazmıştı.

YJC, Shargi'nin daha önce "casusluk ve askeri istihbarat toplama" suçlarından 10 yıl ceza aldığını ancak temyiz duruşmasında kefaletle serbest kaldığını da belirtmişti.

Amerikan yayın organı NBC'ye konuşan Shargi'nin bir aile dostu, Shargi'nin 30 Kasım'da mahkemeye çağrıldığını ve burada dava görülmeksizin casusluk suçlamasından hüküm giydiğinin kendisine açıklandığını söyledi.

Bu kişinin verdiği bilgiye göre, bundan bir yıl önce bir kez daha hakkında dava açılan Shargi suçsuz bulunmuş ancak mahkeme İran ve ABD pasaportlarını kendisine iade etmemişti.

Shargi'nin ailesi, NBC'ye yaptıkları açıklamada kendisinden haber alamadıklarını, iletişimin kesildiğini belirtti:

"Alındığından bu yana altı haftadan fazla zaman geçti ve nerede olduğuna ya da kim tarafından tutulduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Sadece sağlığı ve güvenliği için dua ediyoruz."

Geçen hafta da ABD'nin kuzeydoğusundaki Boston kentinde İran vatandaşı bir akademisten "Kayıtlı olmayan bir İran ajanı olarak casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle" tutuklanmıştı.

Savcılar, Kaveh Lotfolah Afrasiabi'nin İran hükümetinin ve İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin gizli bir çalışanı olduğunu; propaganda çalışması yapmak üzere bu birimlerden para aldığını savunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddediyor. Bakanlık, tutuklamayı "İran vatandaşlarının rehin alınması" olarak değerlendirdi.

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