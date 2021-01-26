İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı

Biden ise anlaşmaya geri dönmeyi ve İran'ın da yeniden tüm maddelere uymayı taahhüt etmesi halinde yaptırımları hafifletmeyi planladığını açıklamıştı.

Trump, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Tahran da bunun karşılığında anlaşmanın bazı maddelerine uymamayı seçmişti. ABD de İran'a yönelik yaptırımları yeniden artırma yoluna gitmişti.

Tutuklama, ABD'de Joe Biden yönetiminin başa geçmesi ve İran'la eski Başkan Donald Trump zamanında artan gerilimin azaltılmasının hedeflendiği bir döneme denk geliyor. Bu durum, Biden'ın planlarına zarar verebilir.

Esmaili, "Şüpheli daha önce gözaltına alınmış; kefaletle serbest kalmıştı. Ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Ajanlık ve yabancı ülkeler için bilgi toplamaya çalışma suçlamasıyla karşı karşıya" dedi.

İran, ülkede ABD vatandaşlığı da bulunan bir İranlının Washington'a bilgi sızdırdığı şüphesiyle arandığını ve ülkeden kaçmak üzereyken yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Bu kişinin verdiği bilgiye göre, bundan bir yıl önce bir kez daha hakkında dava açılan Shargi suçsuz bulunmuş ancak mahkeme İran ve ABD pasaportlarını kendisine iade etmemişti.

Amerikan yayın organı NBC'ye konuşan Shargi'nin bir aile dostu, Shargi'nin 30 Kasım'da mahkemeye çağrıldığını ve burada dava görülmeksizin casusluk suçlamasından hüküm giydiğinin kendisine açıklandığını söyledi.

YJC, Shargi'nin daha önce "casusluk ve askeri istihbarat toplama" suçlarından 10 yıl ceza aldığını ancak temyiz duruşmasında kefaletle serbest kaldığını da belirtmişti.

ABD ile yaşanan gerilimin artması üzerine son yıllarda İran çok sayıda, çifte vatandaşı ya da ABD'de kalıcı oturum izni olan İran vatandaşlarını gözaltına alarak onlara "ajanlık" suçlaması yöneltmişti.

"Alındığından bu yana altı haftadan fazla zaman geçti ve nerede olduğuna ya da kim tarafından tutulduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Sadece sağlığı ve güvenliği için dua ediyoruz."

Geçen hafta da ABD'nin kuzeydoğusundaki Boston kentinde İran vatandaşı bir akademisten "Kayıtlı olmayan bir İran ajanı olarak casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle" tutuklanmıştı.

Savcılar, Kaveh Lotfolah Afrasiabi'nin İran hükümetinin ve İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin gizli bir çalışanı olduğunu; propaganda çalışması yapmak üzere bu birimlerden para aldığını savunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddediyor. Bakanlık, tutuklamayı "İran vatandaşlarının rehin alınması" olarak değerlendirdi.