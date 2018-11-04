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İran’da ABD yaptırımlarına protesto

04.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

İran’da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde ABD’nin yeni yaptırımları protesto edildi.

Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, Trump’ı İran’ı "tehdit etmemesi" konusunda uyardı.İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen ABD karşıtı gösterilerde, Washington'ın 5 Kasım'da uygulanmaya başlanacak yeni yaptırımları protesto edildi.

İranlı öğrencilerin ABD Büyükelçiliği'ni basarak diplomatları rehin almasının 39'uncu yıldönümünde, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu çeşitli şehirlerde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Gösterilerde ABD, Başkan Donald Trump ve İsrail karşıtı sloganlar atıldığı, Amerikan bayraklarının ve dolarlarının yakıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Tahran'da göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, İran'ın Washington'ın başlattığı bu "ekonomi savaşını” aşacağını vurgulayarak yaptırımların başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade etti. ABD Başkanı Trump'a seslenen Caferi, "İran'ı asla tehdit etme” dedi. İranlı öğrenciler tarafından rehin alınan ABD'li diplomatların kurtarılması için yürütülen ancak başarısız olan operasyonu hatırlatan Caferi, "ABD askerlerinin Tebes kentindeki korku dolu iniltileri hâlâ duyuluyor” ifadesini kullandı.

39 yıl önceki rehine krizi

4 Kasım 1979 tarihinde, Rıza Şah Pehlevi'nin kanser tedavisi için ABD'ye kabul edilmesini protesto eden İranlı öğrenciler tarafından ABD'nin Tahran Büyükelçiliğini basarak diplomatları rehin alınmıştı. 444 gün süren rehine krizi nedeniyle Washington ile Tahran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

ABD, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen Mayıs ayında çekilmesinin ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos ayında yürürlüğe girmişti. 5 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yaptırımlar, İran'ın petrol ve doğal gaz ihracatı ile bankacılık sektörünü kapsıyor.

AP,AFP/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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