İran'da ABD'nin Devrim Muhafızları kararı protesto edildi

İran'da başkent Tahran ve diğer birçok şehirde düzenlenen gösterilerde ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri" listesine alması protesto edildi.

Başkentte göstericiler cuma namazının ardından Tahran Üniversitesinin önünde toplandı.

Ellerinde dövizler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını taşıyan grup, "Meclis Devrim Muhafızı oldu, Trump ruhsal çöküntü yaşadı", "ABD ne zannediyor, İran Devrim Muhafızıyla dolu" şeklinde sloganlar attı. Gösteri sırasında ABD bayrağı ateşe verildi.

Tahran dışında da ülkenin çeşitli şehirlerinde cuma namazından çıkan gruplar ABD karşıtı gösteri düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

