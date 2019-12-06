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İran’da Afgan uyruklu sanılan genç yanlışlıkla Afganistan’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:24 | Son Güncelleme

İran’ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrinde İran polisi tarafından tutuklanan genç yanlışlıkla Afganistan’a gönderildi.

İran’da Afgan uyruklu sanılan genç yanlışlıkla Afganistan’a gönderildi

İran’ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrinde İran polisi tarafından tutuklanan genç yanlışlıkla Afganistan’a gönderildi. Afgan uyruklu sanılan işitme engelli Hamid As, yapılan hatanın fark edilmesi sonucu ülkesine tekrar dönebilecek.
İran’ın İlam eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki işitme engelli Hamid As, Loristan eyaletinin Hürremabad şehrinde polis kontrolü sırasında tutuklanmış ve Afgan uyruklu sanıldığı için Afganistan’a gönderilmişti. İşitme engeli olan Hamid As’ın kendisini ifade edememesinden dolayı polisin Hamid As’ı Afganistan’dan ülkeye kaçak giren Afgan uyruklu bir genç sandığı ve bu nedenle Afganistan’a gönderildiği belirtildi.
20 yaşındaki Hamid As’ın eve dönememesi ile endişelenen ailesinin polise giderek durumu açıkladığı ve İranlı yetkililerin gencin Afganistan’dan getirilmesi için işlemleri başlattığı ifade edildi. Yanlışlıkla Afganistan’a gönderilen Hamid As’ın babası çocuklarının 2 gün içerisinde ülkeye getirileceğini ve şu anda ise Afganistan’daki İran Büyükelçiliğine götürüldüğünü açıkladı.

İran’da Afgan uyruklu sanılan genç yanlışlıkla Afganistan’a gönderildi

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