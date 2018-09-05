İSTANBUL (AA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcılarından İsfendiyar Rahim Meşai'nin gözaltına alınmadan önce kaydettiği belirtilen ve "kendisi ile Ahmedinejad'a kumpas" iddialarının yer aldığı görüntülü konuşması ülkede tartışmalara neden oldu.

Tahran Devrim Mahkemesi'nin kararı üzerine geçen mart ayından bu yana gözaltında tutulan Meşai, sosyal medyaya servis edilen 40 dakikalık konuşmasında, "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanan Ahmedinejad'ın diğer yardımcısı Hamid Bekai'nin İran istihbarat birimleri tarafından "casusluk suçlamasını kabul etmeye zorlandığını" öne sürüyor.

Ahmedinejad'a ait Telegram sayfasından yayınlanan videoda, bu zorlamanın Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib tarafından yapıldığını savunan Meşai, "casusluk suçlamasının kendisi ve Ahmedinejad'a kadar uzanmasının hedeflendiğini" iddia ediyor.

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- İsfendiyar Rahim Meşai kimdir?

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, kabinedeki en nüfuzlu kişi ve yakın arkadaşı olan Meşai, 9'uncu ve 10'uncu hükumet dönemlerinde, cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı ve danışmanı ile cumhurbaşkanlığı personel şefi olarak görev yapmıştı.