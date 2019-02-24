İran'da ameliyatta oksijen tüpü patladı: 1 ölü

İran'ın Semnan eyaletindeki bir hastanede ameliyat olan hasta oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, hastane yetkililerinden Dr. Nevid Danayi, kalp ve diyabet hastalığı nedeniyle hastaneye başvuran ve ardından ameliyata alınan 50 yaşındaki hastanın, ameliyat sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Danayi, "Hastamız oksijen tüpünün ateş alması ve ardından patlaması sonucu üzücü şekilde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

