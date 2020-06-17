İran’da artan vaka sayıları endişeleri körüklüyor

Vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor.İran’da koronavirüs salgınını kotrol altına almaya yönelik çalışmalar beklenen etkiyi göstermedi. Salgın Ramazan bayramı tatilinden sonra yeniden hız kazandı.

Ortadoğu'nun virüsten en ağır etkilenen ülkesi olan İran'da ilk koronavirüs vakası Şubat ayında görüldü. Tahran yönetimi salgının kendilerine de ulaştığını açıkladığı gün Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Şu sıralarda ise İran'da en yüksek vaka ve ölüm sayıları tespit ediliyor.

80 milyon nüfuslu ülkede Ramazan bayramı tatilinden sonra artan vaka sayılarının, koronavirüs salgının yeniden kitlesel enfektelere ve ölümlere yol açmasından endişe ediliyor.

Haftalarca kapalı kalan iş yerleri, mağazalar ve kamusal alanların açılmasının ardından toplumda oluşan rahatlık uzmanları kaygılandırırken, Sağlık Bakanı Said Namaki kısa süre önce gerçekleştirdiği bir uçak yolculuğunda yolcuların kurallara dikkat etmediklerini, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını gözlemlediğini söyledi.