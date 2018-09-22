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İran'da Askeri Geçit Töreninde Saldırı: 8 Ölü 20'den Fazla Yaralı

22.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

İran'ınAhvaz şehrindeki askeri geçit töreninde silahlı kişi yada kişilerce düzenlenen saldırıda en az 8 kişi öldü 20'den fazla kişi de yaralandı.

İran'da Askeri Geçit Töreninde Saldırı: 8 Ölü 20'den Fazla Yaralı

İran’ın güneybatısındaki Ahvaz şehrinde her yıl düzenlenen askeri geçit töreni sırasında silahlı bir kişi saldırı düzenledi. Yerel medya kaynaklarının haberlerine göre olayda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi de yaralandı.

Şu ana kadar olayın sorumluluğunu üstlenen olmadı. Geçit töreni sırasında bir kişi kalabalığın üzerine aniden ateş açmaya başladı. Olay sırasında töreni izleyen çok sayıda kişi ve devlet yetkilileri de bulunuyordu. İran’da geçen yıl terör örgütü IŞİD ve bazı ayrılıkçı Arap gruplar çeşitli terör saldırıları düzenlemişlerdi.

Olay sonrası görüntüleri

İran devlet televizyonu, Ahvaz şehrinin, Quds ya da Kudüs bulvarı olarak bilinen caddelerinin olayın hemen ardından çekilmiş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde sağlık görevlilileri yerde yatmakta olan askeri kıyafetli bir yaralıya müdahale ederken çevredeki diğer bazı askerlerin de birbirlerine bağırdıkları görülüyor.

Yarı resmi haber Ajansı ISNA’nın yayınladığı fotoğraflarda da saldırı sonrası asker üniformalı yaralıların birbirlerine yardım ettikleri anlar görüntülenmiş.

Yerel bir haber ajansının yayınladığı cep telefonu görüntülerinde de arkada silah sesleri duyulurken halkın kaçıştığı askerlerin de yere yattıkları görülüyor.

İran Devlet Televizyonu, canlı yayınında olay yerindeki muhabirle yaptığı telefon bağlantısında, muhabir güvenlik güçlerinin bölgedeki kontrolü sağladığını, olayda hayatını kaybedenler konusunda net bir bilgi henüz olmadığını, törenin de tamamen dağıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif olayın ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili olarak çevre ülkeleri ve onların efendisi olarak nitelendirdiği Amerika’yı suçladı. Zarif, “İran İranlıların hayatlarını korumak için hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt verecektir” dedi ve olayda hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve gazetecilerin de olduğunu belirtti.

Zarif ayrıca bu terörüstlerin yabancı güçler tarafından tutulduğunu, eğitildiğini ve silahlandırıldığını ifade etti ancak başka bir ayrıntı vermedi. Daha önce yine aynı bölgede bazı Arap ayrılıkçı gruplar petrol boru hatlarına yönelik saldırılar düzenlemişlerdi.

Öte yandan saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair de henüz net bir bilgi bulunmuyor. Devlet televizyonu saldırganın tören alanındaki bir parktan yapıldığını söylerken, yarı resmi haber ajansı haki üniformalı motosikletli iki kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

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