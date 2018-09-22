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İran’da askeri geçit törenine saldırı

22.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 8 İran Devrim Muhafızı hayatını kaybederken 20 kişinin yaralandığı belirtiliyor.İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları mensubu en az 8 asker hayatını kaybetti. En az 20 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Huzistan Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseyinzade ISNA'ya yaptığı açıklamada "8 ila 9 askerimiz şehit oldu, 20'den fazla yaralı var. Yaralıların durumu kritik” dedi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, saldırı ülkenin 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşının yıl dönümü sebebiyle yapılan geçit töreni sırasında meydana geldi.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre saldırı 4 silahlı militan tarafından düzenlendi. Saldırganlardan ikisi öldürülürken diğer iki saldırganın kaçtığı belirtiliyor. Huzistan vilayetinde saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. ISNA'ya konuşan ve adını vermeyen bir İran Devrim Muhafızları yetkilisi saldırıdan Suudi Arabistan'ın desteklediği Arap milliyetçilerini sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif saldırıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Zarif şunları ifade etti:

"Yabancı bir rejim tarafından yetiştirilen, eğitilen, silahlandırılan ve finanse edilen teröristler Ahvaz’a saldırdı. Ölenler arasında çocuklar ve gazeteciler de var. İran bu tarz saldırılardan bölgesel terör sponsorlarını ve onların ABD’li efendilerini sorumlu tutuyor. İran İranlı canları savunmak için süratle ve kararlı bir biçimde yanıt verecektir."

Reuters, dpa, AFP / EC, BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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