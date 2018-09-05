İran'da askeri güçlerin tarım politikalarına müdahalesine eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı İsa Kelanteri, askeri güçlerin ülkenin tarım politikasına müdahalesini eleştirdi.

Kereç kentinde düzenlenen 15'inci Ziraat Bilimleri Kongresi'nde konuşan Kelanteri, Tarım Bakanlığı'nın askeri organların etkisi altında faaliyet gösterdiğini belirtti.

İran'daki askeri güçleri ülkenin tarım politikalarına müdahale etmekle suçlayan Kelanteri, "Ne yazık ki diğer organların siyasi ofisleri tarım politikaları hakkında karar verici durumundalar. Bizim askeri işlere müdahale etmeye hakkımız var mı? Ancak onlar bizim sessiz kalmamız nedeniyle fikirlerini bizlere dayatma hakkını kendilerinde buluyorlar." dedi.

Kuraklık ve hatalı tarım politikaları nedeniyle büyük bölümü kuruyan Urumiye Gölü'ne de değinen Kelanteri, gölün çevrede inşa edilen barajlardan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Kelanteri, askeri organların etkisi altında politikalar belirlediğini öne sürdüğü Tarım Bakanlığı'nın ülkedeki kuraklığı artıran iklim değişikliğini dahi kabul etmediğine dikkati çekti.

Kelanteri, ülkenin geleceğinin akademisyenlerin ve bilim derneklerinin elinde olduğunu belirterek, "Bu yüzden onlar uzun vadeli plan ve projeler geliştirmelidir." ifadelerini kullandı.

