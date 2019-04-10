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İran'da askeri helikopter düştü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

İran'da askeri helikopter düştü: 1 ölü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet medyasına göre, Türkiye sınırı yakınındaki Urumiye'ye bağlı Silvana kasabasının Delamper bölgesinde düşen İran ordusuna ait helikopterde bulunan pilot yardımcısı öldü, 6 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Olay yerine 1 helikopter ile 10 ambulansın sevk edildiği ve yaralıların tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kazaya, helikopterin yükselişi esnasında esen şiddetli rüzgarın neden olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Azerbaycan İRAN

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