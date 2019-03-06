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İran'da bağımlılık tedavi merkezinde yangın: 1 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir bağımlılık tedavi merkezinde, toplu intihar girişiminde bulunan uyuşturucu bağımlılarının koğuşlarını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde bağımlıların toplu intihar girişiminde bulunarak koğuşlarını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Bender Abbas İtfaiye Müdürü Fercam Danış, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde toplu intihar girişiminde bulunuldu. Koğuşlarda çıkarılan yangın sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı." dedi.

Merkezde bulunan bağımlıların, yaşam şartlarını protesto etmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu aktaran Fercam, "Söz konusu kişiler, koğuşlarının kapılarını içeriden kilitleyerek, yaklaşık 1 saat taleplerini dile getirmelerinin ardından söz konusu girişimde bulunmuşlardır." diye konuştu.

İtfaiye görevlilerinin duvarı yıkarak yangın mahallindeki insanları tahliye ettiğini anlatan Fercam, merkezin güvenlik tedbirlerinden yoksun olduğunu sözlerine ekledi.

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1 ölü 11 yaralı Bender Abbas Hürmüzgan Eyaleti intihar girişimi İRAN uyuşturucu rehabilite merkezi

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