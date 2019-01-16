İran'da bankacılık sorunları ihracatı durma noktasına getirdi

İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı Esedullah Asgeroladi, bankacılık sorunları nedeniyle İran'ın ihracatının durma noktasına geldiğini söyledi.

Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası temsilcileriyle toplantıda bir araya gelen Asgeroladi, hükümetin Merkez Bankası bünyesinde NIMA ismiyle yürürlüğe koyduğu döviz kuru sistemi nedeniyle ihracatçıların ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

İranlı ihracatçıların yaptırımlar nedeniyle ihracat yapmakta zorlandıklarını bununla birlikte ihracattan gelen dövizi transfer edemediklerini aktaran Asgeroladi, "İhracatçılar, döviz gelirlerini Merkez Bankası'nın döviz kuru sistemine transfer edemiyorlar çünkü yabancılar bu sistemi tanımıyor. Yabancılar, İranlı ihracatçılardan bir banka tanımlamasını istiyor ancak NIMA bir banka değil." ifadesini kullandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, ihracatın durma noktasına geldiğini vurgulayan Asgeroladi, "64 yıl sonra ilk kez ihracatımı iki aylığına durdurdum. Bahar mevsiminin ülke ekonomisi için çok zor geçeceği öngörülüyor." dedi.