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İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:07 | Son Güncelleme

İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası

İSTANBUL (AA) - İran Futbol Federasyonu (FFIRI), Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.

Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mehdi Biberi Traktör Futbol Takımı

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