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İran’da başkent taşınsın tartışmaları devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi, İran’da yönetim merkezinin Tahran’dan başka bir şehre taşınmasına ilişkin görüşmelere, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin de katıldığını söyledi.Tahran Belediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi bugün gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısına İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin de katıldığını belirterek, "Toplantı başkentin başka bir şehre taşınması ile alakalıydı” dedi.

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi, İran’da yönetim merkezinin Tahran’dan başka bir şehre taşınmasına ilişkin görüşmelere, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin de katıldığını söyledi.
Tahran Belediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi bugün gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısına İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin de katıldığını belirterek, "Toplantı başkentin başka bir şehre taşınması ile alakalıydı” dedi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin başkentin başka bir şehre taşınmasına muhalif olduğunu belirten Muhsin Haşimi, "Kendisi bu konuda muhalif olduğunu belirterek, başkentin taşınması ile doğacak mali harcamaların, başkent Tahran’ın mevcut sorunlarını gidermek için kullanılmasından yana” ifadesini kullandı.
Tahran’daki aşırı nüfus yoğunluğu ve hava kirliliğinden dolayı zaman zaman başkentin başka bir şehre taşınmasına yönelik tartışmalar gündeme geliyor.
Humeyn, İsfehan, Semnan ve Hamedan gibi şehirler başkent olması düşünülen şehirler arasında yer alıyor.

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