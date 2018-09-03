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İran'da "başkentin taşınması" tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Ülkenin yönetim merkezinin başkent Tahran dışına taşınması yönündeki tartışmalara İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de katıldı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri yönetim merkezinin Tahran dışına çıkarılmasının bu kentin önemini azaltmayacağını söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Siyasi ve İdari Merkez Organizasyon Konseyi Toplantısı"nda konuşan Cihangiri, Tahran'ın kapasitesi üzerinde bir nüfusa ev sahipliği yapması sebebiyle başlayan "başkentin taşınması" yönündeki tartışmalara ilişkin, "Yönetim merkezi Tahran dışına çıkarılsa bile Tahran'ın önemi azalmaz. Ülke nüfusunun dörtte biri burada yaşıyor." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Tahran'daki sorunların farkında olduklarını belirten Cihangiri, bu sorunların en aza indirilmesi için sanayi işletmelerinin şehir dışına çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

- Başkentin taşınması tartışmaları

Tahran'ın mevcut nüfus yoğunluğu ve coğrafi yapısından kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle zaman zaman "İran'ın yönetim merkezinin Tahran dışına taşınması" tartışmaları gündeme geliyor.

Humeyn, İsfahan, Semnan ve Hamedan şehirleri başkentin taşınma ihtimali olan kentler arasında yer alıyor.

İlk olarak 1985'te gündeme gelen ve 1990'lı yıllarda gündemde kalan ancak herhangi bir adım atılmayan bu konu, 2015'ten bu yana yeniden ülke siyasetini meşgul etmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İshak Cihangiri Tahran

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