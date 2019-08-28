HABER

İran'da başörtüsü protestosuna 15 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Tahran Devrim Mahkemesi, rejim karşıtı zorunlu başörtüsü protestolarına katılan Seba Kurd Efşari'yi 15 yıl hapse mahkum etti

İran asıllı Amerikalı gazeteci Mesih Alinejad'ın sosyal medya üzerinden organize ettiği rejim karşıtı zorunlu başörtüsü protestolarına katılan Seba Kurd Efşari, 15 yıl hapse mahkum edildi.

İran'da yayın yapan "Baharnews" haber sitesine göre, Tahran Devrim Mahkemesi, zorunlu başörtüsü protestolarına katıldığı gerekçesiyle Efşari'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca İranlı kadının, "ulusal güvenliğe karşı suç işlemek maksadıyla izinsiz toplanmak" ve "rejime karşı propaganda" suçlarını işlediğine hükmetti.

Karara itiraz yolunun açık olduğu ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması halinde 15 yıl hapis cezasının uygulanacağı belirtildi.

ABD'de yaşayan İran asıllı rejim karşıtı Amerikalı gazeteci Alinejad'ın organize ettiği "Beyaz Çarşamba" adı verilen zorunlu başörtüsünü protesto gösterilerine katılan Efşari, geçen yıl ağustosta gözaltına alınmış ancak şubatta serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra protesto gösterilerini sürdüren Efşari, 1 Haziran'da tekrar gözaltına alındıktan sonra Devrim Mahkemesinin kararıyla tutuklanmıştı.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
HAYAD’dan Suriye’ye su yardımıHAYAD’dan Suriye’ye su yardımı
Emine Bulut cinayetine siyah kıyafetlerle protestoEmine Bulut cinayetine siyah kıyafetlerle protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Mesih Alinejad seba kurd efşari

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Sevgililerin yaptıkları kan dondurdu! Kadınları silah zoru ile...

Sevgililerin yaptıkları kan dondurdu! Kadınları silah zoru ile...

Kayseri'de bulundu! Tek parça halinde ve 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de bulundu! Tek parça halinde ve 7,5 milyon yıllık

Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Servis otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.