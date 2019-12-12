İran’da bazı keklerin içerisine hap gizlendiği iddiası korkuttu

İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü Kiyanur Cehanpur 10’un üzerinde şirkete ait keklerin içerisinde hap olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Söz konusu üretici şirketlerde inceleme yapıldı ve keklerde herhangi yabancı bir madde veya hapa rastlanmadı” dedi.

İran’ın Sistan Belucistan ve Hürmüzgan eyaletlerinde kek, bisküvi ve çikolata içerisine gizlenmiş uyku hapları ve İran’da pirinç hapı olarak bilinen “Quickphos” ve “Celphos” hapları bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan ve İranlıları endişelendiren iddialara ilişkin konuşan İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü Kiyanur Cehanpur, sosyal medyada paylaşılan resimler ve iddialar sonrasında kek üretilen fabrikalarda gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi. Cehanpur, "Bu incelemelerde kekler içerisine gizlenmiş herhangi bir hapa rastlanmadı. Ancak bu haplar fabrikalarda üretildikten sonra keklerin içerisine bazı kötü niyetli gruplar tarafından gizlenilmiş olabilir” dedi.

Sağlık Bakanlığının konuyu takip ettiğini vurgulayan Cehanpur, söz konusu ürünlere üretim aşamasında herhangi bir yabancı madde gizlenmediğine işaret ederek, "Kek, bisküvi ve çikolata gibi ürünlere hangi şahıs veya grupların zararlı haplar yerleştirdiklerini tespit etmek Sağlık Bakanlığını aşan bir konu. Bu grupların hedef ve niyetlerini ve keklerin içerisine neden hap yerleştirdiklerini emniyet güçlerinin araştırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hürmüzgan Üniversitesi Uluslararası İşler Müdürü Fatıma Noruziyan içlerine hap yerleştirildiği iddia edilen keklerin incelendiğini, söz konusu iddiaların kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söyledi.

