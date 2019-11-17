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İran'da benzin protestolarında 40'tan fazla gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2019 14:58 | Son Güncelleme

İran’da benzine yapılan zamları protesto gösterilerinde 40’tan fazla kişi gözaltına alındı.

Dini lider Hamaney gösterileri kınadı.İran'da geçen Cuma günü benzine yapılan zamla başlayan protesto gösterileri, ülkede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Protesto gösterilerinde 40'tan fazla kişi tutuklandı. Yezd Savcılığı göstericileri protestoları "sabotaj girişimi" olarak kullanmak istemekle suçladı. Savcılık gözaltına alınan 40'tan fazla göstericinin hiçbirinin Yazd kentinden olmadığını belirtti.

Hamaney protestoları kınadı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, hükümetin benzine zam kararını desteklediğini belirtti. Kendisinin bu alanda uzman olmadığını, bu konuda farklı görüşlerin bulunduğunu söyleyen Hamaney ancak hükümetin aldığı kararın uygulanması gerektiğini belirtti. Hamaney açıklamasında protesto gösterileri ve şiddet olaylarını kınayarak, "Mülkiyeti ateşe vermek, normal insanlar değil holiganların işi" dedi.

İnternete erişim engellendi

İran'da cumartesiyi pazara bağlayan gece internete erişim engellendi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin talimatıyla Telekomünikasyon Bakanlığı internete erişimi 24 saat engelleme kararı aldı.

İran Parlamentosu bugün olağanüstü oturumda protesto gösterilerini görüşecek. Parlamento pazartesi günü yapacağı oturumda hükümeti yapılan zamları geri almaya çağırmayı planlıyordu. Milletvekillerinin bir bölümü hükümetin benzine zam kararının ülkede enflasyonun daha da yükselmesine neden olmasından endişe ediyor.

İran'da devam eden ekonomik kriz nedeniyle hükümet Cuma gecesi benzine kısıtlama getirerek zam yapmıştı.Buna göre satın alınan ilk 60 litre benzinde fiyat yüzde 50 oranında artırılmış ve daha fazla alınması halinde fiyatın yüzde 300 oranında zamlı olmasına karar verilmişti. Zam sonrası başkent Tahran başta olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sircan, Geçsaran, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah şehirlerinde vatandaşlar protesto gösterileri düzenlemişti.

dpa, AFP / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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