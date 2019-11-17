İran'da benzin zammı protestoları: Dini lider Hamaney'den zamma destek

İran'da benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması sonrası Cuma günü başlayan protestolar sürerken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney zamma destek verdi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Hamaney, benzine zam yapma kararının uzman görüşleri sonrası alındığını ve uygulanması gerektiğini belirtti ancak yetkililerden başka ürünlerde fiyat artışı yaşanmasını önlemelerini istedi.

Hamaney "Bu zam tabii ki bazı insanları endişelendiriyor, ama sabotaj ve kundaklamaları halkımız değil, holiganlar yapıyor. Sabotajların arkasında her zaman olduğu gibi devrim karşılatları ve İran'ın düşmanları var" dedi ve olaylarda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı da polisin müdahalesini artırabileceği uyarısında bulundu.

İran İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani-Fazli, Cumartesi günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "yasa dışı eylemlerin" sürmesi halinde güvenlik güçlerinin "huzuru yeniden tesis etmek" adına müdahaleyi artırmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını söyledi. Bakan Rahmani-Fazli, "sınırlı sayıda kişinin", korku ve terör yaratmak için kamuoyunun ruh halini suistimal ettiğini savundu.