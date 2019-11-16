HABER

İran'da benzin zammını protestoları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor. Göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı. Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün ülkenin bir çok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti.

Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu.

Göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.

Hürremabad, İlam, Kum, Senendeç, Kazvin ve Şahrud kentlerinde de halk benzine yapılan zammı protesto etti.

DEVLET TELEVİZYONU YARALANANLAR OLDUĞUNU DUYURDU

İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine "kimliği belirsiz ve şüpheli" kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

Öte yandan Ahvaz kentinde düzenlenen gösterilerde de bir banka şubesi ve kamu mallarının ateşe verildiği belirtildi.

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.

Göstericiler, araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verilmişti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi de gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin yaralandığını açıklamıştı. (AA)

PARTNERPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastıPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastı
Öğrenciye kötü muamele ile suçlanan öğretmen konuştuÖğrenciye kötü muamele ile suçlanan öğretmen konuştu
Düzce'de halk otobüsü alev alev yandıDüzce'de halk otobüsü alev alev yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN benzin zammı zam

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bizim ülkede her şeye zam, her aldığımız ürünlere kdv ödeme, her şeyden vergi vermek vs. derken... Bizimkiler de çıkıp memlekette isyan çıkarsın. Bu nereye kadar gidecek? Yıllar geçtikçe her şeye zam yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Türkiye Cumhuriyeti hazine konusunda milletten aldığı Kdv, vergi derken bunlarla ayakta duruyor. Bizim ülke kadar hangi ülke bu kadar vergi alıyor, zam uyguluyor. Üstüne üstlük bu ülkede her şey pahalı ve verdikleri asgari maaş 2 Bin TL filan o da en fazla. Kira mı ödesin, su,elektrik,doğal gaz,benzin her şey iki misli oluyor ve hiç durmayacak.
60lt benzin 75 kuruştan 1.5 tl çıkmış :))))) İşe bak
İran kendi güdümündeki Irak ' ı da sömürdü ama yetmedi. Suriye'yi Kana buladı Irak'ı kana buladı Kendiside bu kanda boğulmak üzere demiştik dün. Barış Pınarı Harekâtı na çatlak ses veriyordu birde. La sen kendine bak önce
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

MSB'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

MSB'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.