İran'da benzin zammını protestoları sürüyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün ülkenin bir çok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti.

Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu.

Göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.

Hürremabad, İlam, Kum, Senendeç, Kazvin ve Şahrud kentlerinde de halk benzine yapılan zammı protesto etti.

DEVLET TELEVİZYONU YARALANANLAR OLDUĞUNU DUYURDU

İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine "kimliği belirsiz ve şüpheli" kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

Öte yandan Ahvaz kentinde düzenlenen gösterilerde de bir banka şubesi ve kamu mallarının ateşe verildiği belirtildi.

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.

Göstericiler, araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verilmişti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi de gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin yaralandığını açıklamıştı. (AA)

