İran'da benzin zammını sahiplenen yok

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, benzin zammıyla ilgili kararın kendileri tarafından alınmadığını ve sadece uyguladıklarını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da olan Zengene, İran devlet medyasına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benzin zammıyla ilgili kararın yasal merciler tarafından alındığını ve kendilerinin bunu sadece uyguladığını belirten Zengene, "Benzin zammıyla ilgili bir karar alındı ve bize bildirildi. Kararı biz almadık, sadece uyguladık." dedi.

Zengene, söz konusu zammın ardından benzin tüketiminde günlük yaklaşık 20 milyon litre tasarruf yaptıklarını dile getirdi.

ABD ile müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zengene, müzakere zemininin oluşması için petrol satışı ve bankacılık faaliyetleri üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "Eğer sadece petrol üzerindeki yaptırım kalkarsa petrolü satacağız fakat parasını alamayacağız." diye konuştu.

Zengene, mâli kanal INSTEX ile ilgili ise para transferinin gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir gelişmenin olduğunu kabul etmeyeceklerini söyledi.