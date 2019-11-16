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İran'da benzine yapılan zam protestolara yol açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

İran’da benzin fiyatlarına yapılan zamma karşı birçok kentte protesto düzenlendi.

Sircan kentindeki gösteride bir kişi hayatını kaybetti.İran’da hükümetin benzin fiyatlarına yaptığı zamma karşı protestolar düzenlendi. İran resmi haber ajansı Irna, Sircan kentinde göstericilerin Cuma akşamı bir benzin deposuna saldırarak depoyu ateşe vermek istediğini duyurdu. Haberde polisin kundaklama girişimine engel olduğu kaydedilirken ülkenin Abadan, Ahvaz, Bender Abbas, Bircend, Geçsaran, Hürremşehr, Mahşehr, Meşhed ve Şiraz gibi başka kentlerinde de "münferit" protesto gösterileri olduğu ifade edildi. Protestocuların caddeleri işgal ederek trafiğe kapattığı belirtiliyor.

Yarı resmi ISNA haber ajansı polis, Devrim Muhafızları ve Besic milislerinin Sircan'da göstericilere müdahale ettiğini ve bu sırada bir kişinin öldüğünü duyurdu. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi ölümün ateş edilmesi sonucunda olup olmadığının bilinmediğini söyledi. Mahmudabadi güvenlik güçlerine göstericilere ateş etme izni verilmediğini, sadece uyarı ateşi izni verildiğini ve bunun yapıldığını belirtti.

İran hükümeti Cuma günü benzinin satışına kısıtlama koymuş ve fiyatlara zam yapmıştı. Buna göre satın alınan ilk 60 litre benzinde fiyat yüzde 50 oranında artırılmış ve daha fazla alınması halinde fiyatın yüzde 300 oranında zamlı olmasına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani zamlardan elde edilecek gelirin hazineye aktarılmayacağını, muhtaç durumdaki 60 milyon vatandaşa yardım amacıyla kullanılacağını söylemişti.

Benzin fiyatlarının son derece düşük olması nedeniyle İran’da benzin tüketimi oldukça yüksek. Yaklaşık 80 milyon nüfuslu ülkede günlük benzin tüketiminin yaklaşık 90 milyon litre olduğu belirtiliyor. Ortalama 10 ila 20 milyon litrenin ülke dışından kaçak olarak getirildiği tahmin ediliyor. ABD’nin 2018 yılındaki ekonomik yaptırımları sonrasında İran Riyali’nin değer kaybetmesi üzerine İran'da benzin kaçakçılığının da arttığı kaydediliyor.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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