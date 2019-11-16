İran'da benzine yapılan zam protestolara yol açtı

Sircan kentindeki gösteride bir kişi hayatını kaybetti.İran’da hükümetin benzin fiyatlarına yaptığı zamma karşı protestolar düzenlendi. İran resmi haber ajansı Irna, Sircan kentinde göstericilerin Cuma akşamı bir benzin deposuna saldırarak depoyu ateşe vermek istediğini duyurdu. Haberde polisin kundaklama girişimine engel olduğu kaydedilirken ülkenin Abadan, Ahvaz, Bender Abbas, Bircend, Geçsaran, Hürremşehr, Mahşehr, Meşhed ve Şiraz gibi başka kentlerinde de "münferit" protesto gösterileri olduğu ifade edildi. Protestocuların caddeleri işgal ederek trafiğe kapattığı belirtiliyor.

Yarı resmi ISNA haber ajansı polis, Devrim Muhafızları ve Besic milislerinin Sircan'da göstericilere müdahale ettiğini ve bu sırada bir kişinin öldüğünü duyurdu. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi ölümün ateş edilmesi sonucunda olup olmadığının bilinmediğini söyledi. Mahmudabadi güvenlik güçlerine göstericilere ateş etme izni verilmediğini, sadece uyarı ateşi izni verildiğini ve bunun yapıldığını belirtti.