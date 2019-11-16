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İran'da Benzine Yapılan Zam Sokakları Karıştırdı

16.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

ABD'nin yaptırımlarıyla ekonomik olarak zorda olan İran'da hükümetin petrol sübvansiyonlarını azaltması ve benzine zam getirmesinin ardından tepki var. Hükümetin kararını protesto eden İranlılar başkent Tahran dahil İran'ın pek çok kentinde sokaklara döküldü. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti

İran'da Benzine Yapılan Zam Sokakları Karıştırdı

ABD'nin yaptırımlarıyla ekonomik olarak zor durumda olan İran'da hükümetin petrol sübvansiyonlarını azaltması ve fiyatlara zam getirmesinin ardından tepki var. Hükümetin kararını protesto eden İranlılar başkent Tahran dahil İran'ın pek çok kentinde sokaklara döküldü. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada barışçıl göstericilerin başkent Tahran'daki İmam Ali otoyolunda trafiği bloke ettiği ve polise de gösterilere katılma çağrısında bulundukları görüntüler paylaşıldı. İran'ın Kermanşeh kentinde de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İran'ın Tebriz kentindeki gösterilerde de zaman zaman çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

İran devlet televizyonunda Cumartesi günkü gösterilere ilişkin haberler yer almadı ancak Associated Press haber ajansı sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bölgeden kendisine ulaşan haber ve bilgilerle örtüştüğünü belirtti.

Protestolar yaklaşık 2 yıl önce İran'ı sarsan ekonomi temelli protestolar kadar yaygın olmasa da ülkede Hasan Ruhani hükümeti üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Şubat ayında İran'da yapılacak parlamento seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın 2015 yılında P5 artı 1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmada kalmaya devam etmesini sağlamaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmış durumda.

Cuma günü akşam saatlerinde Tahran'ın 800 kilometre güneydoğusundaki Sircan kentindeki gösterilerde şiddet tırmandı. Devlet kontrolundaki haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, göstericiler petrol deposunu ateşe vermeye çalıştı ancak polis müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de petrol deposu yanarken arkada siren sesleri ve göstericilerin Ruhani karşıtı sloganlar attıkları duyuldu. İran İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Mahmudabadi polis ve göstericiler arasında silahlı çatışmanın yaşandığını, göstericilerin çoğunun barışçıl olduğunu ancak bir süre sonra maskeli ve silahlı kişilerin göstericilerin arasına sızdığını iddia etti.

IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed'de de çok sayıda gösterici Cuma gecesi araçlarını trafikte bıraktı. Polisin göstericilere dağılmaları yönünde uyarı yapmasının ardından gösteri son buldu.

İran devlet televizyonu Cuma gecesi muhalif uydu kanallarının protestolarla ilgili iddialarını yalanlayan ve protestolardan görüntülerin İngilizce "Fake news" (yalan haber) olarak nitelendiği bir program yayınladı. İran'da Cuma gecesi ve Cumartesi sabahı internet erişiminde de kesintilerin yaşandığı belirtiliyor.

İranlı yetkililer, petrol sübvansiyonlarında kesintiye gitme yönünde alınan ani kararla düşük gelirli ailelere maddi destek sağlamayı amaçladıklarını söylüyor. İran'da hükümetin bu kararıyla petrolün litre fiyatı yüzde 50 artarak 15,000 riyale yükseldi. İran'da daha önce sürücülerin litresi 10,000 riyalden 250 litreye kadar benzin almalarına imkan sağlanıyordu. Yeni önlemler uyarınca ayda her şahsi taşıt için litresi 15,000 riyalden olmak üzere 60 litre benzin alınabiliyor.

İran dünyadaki en büyük dördüncü ham petrol rezervlerine sahip. İranlılar uzun süredir petrol sübvansiyonlarını bu rezervlerin halka sağladığı avantajlardan biri olarak görüyordu.

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