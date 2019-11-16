İran'da Benzine Yapılan Zam Sokakları Karıştırdı

ABD'nin yaptırımlarıyla ekonomik olarak zor durumda olan İran'da hükümetin petrol sübvansiyonlarını azaltması ve fiyatlara zam getirmesinin ardından tepki var. Hükümetin kararını protesto eden İranlılar başkent Tahran dahil İran'ın pek çok kentinde sokaklara döküldü. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada barışçıl göstericilerin başkent Tahran'daki İmam Ali otoyolunda trafiği bloke ettiği ve polise de gösterilere katılma çağrısında bulundukları görüntüler paylaşıldı. İran'ın Kermanşeh kentinde de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İran'ın Tebriz kentindeki gösterilerde de zaman zaman çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

İran devlet televizyonunda Cumartesi günkü gösterilere ilişkin haberler yer almadı ancak Associated Press haber ajansı sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bölgeden kendisine ulaşan haber ve bilgilerle örtüştüğünü belirtti.

Protestolar yaklaşık 2 yıl önce İran'ı sarsan ekonomi temelli protestolar kadar yaygın olmasa da ülkede Hasan Ruhani hükümeti üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Şubat ayında İran'da yapılacak parlamento seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın 2015 yılında P5 artı 1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmada kalmaya devam etmesini sağlamaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmış durumda.