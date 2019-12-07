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İran'da bir askerin açtığı ateşte 3 polis hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

İran'da bir askerin açtığı ateşte 3 polis hayatını kaybetti

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde bir askerin, deniz karakolundaki güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 3 polis hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Bender Lenge kentinde görevli bir askerin, bilinmeyen bir nedenle deniz karakolundaki güvenlik güçlerine açtığı ateş sonucu karakolda bulunan 3 polis öldü.

Askerin yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yetkililerden saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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