İran'da bir günlük genel yas ilan edildi

İran Bakanlar Kurulu, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'daki terör saldırısı nedeniyle ülkede 24 Eylül'de bir günlük genel yas ilan etti.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, dün Ahvaz kentinde gerçekleştirilen; 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı terör saldırısı nedeniyle Bakanlar Kurulunun, ülke genelinde yarın bir günlük genel yas ilan ettiği belirtildi.
Olayda ölenlerin yarın düzenlenecek törenlerle toprağa verileceği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.
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