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İran'da bir haftada 7 kişi sahte içkiden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

İran'da bir haftada 7 kişi sahte içkiden öldü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde son bir haftada sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Batı Azerbaycan Eyaleti Acil Kurtarma Sorumlusu Bakır Behrami, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, sahte içki nedeniyle zehirlenen 38 kişiden 31'inin tedavi edildiğini 7'sinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Geçen hafta eyaletin merkezi Urumiye'de 14, Bukan'da 22 ve Piranşehir'de 2 kişinin sahte içki zehirlenmesi nedeniyle sağlık merkezlerine başvurduğunu aktaran Behrami, hayatını kaybeden 7 kişinin hangi kentlerden olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

- Sahte içki nedeniyle 3 kişiye gözaltı

Öte yandan sahte içki üretip sattıkları tespit edilen 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Batı Azerbaycan Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ali Şark, pazar günü yaptığı açıklamada, "Eyalet genelinde sahte içki nedeniyle bir haftada 35 kişi zehirlendi, 5 kişi öldü." demişti.

İran'da son 6 ayda sahte içki tüketiminden kaynaklı zehirlenmeler nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Alkollü içeceklerin yasak olduğu İran'da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde alkol üretildiği biliniyor. Ülke kanunlarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaç cezası alıyor.

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Batı Azerbeycan İRAN ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi sahte içki

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