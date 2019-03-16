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İran'da bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

İran'da bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti kıyısında bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Birinci Bölge Deniz Kuvvetleri Komutanı Abbas Gulamşahi'nin İran medyasında yer alan açıklamasına göre, Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kenti sahilinde iki tekneye gerçekleştirilen operasyonda bir milyon litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Gulamşahi, "Kaçakçılar organize bir şekilde faaliyet gösteriyor ve küçük tekneler yardımıyla kaçak yakıtı denizde daha büyük teknelere aktarıyorlar. Bu büyük tekneler de yakıtı çeşitli limanlarda gemilere dağıtıyor." dedi.

Operasyonda 56 kişinin gözaltına alındığını vurgulayan Gulamşahi, kaçakçılıkla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Gulamşahi Bender Abbas İRAN İran'da yakıt kaçakçılığı

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