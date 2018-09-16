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İran'da casusluk suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

İran'da casusluk suçlaması

İSTANBUL (AA) - İran'ın Meşhed kentinde ismi açıklanmayan bir kişi casusluk suçlamasıyla 7 yıl hapse çarptırıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Başsavcı Yardımcısı Hasan Haydari, "Yabancı istihbarat servislerine casusluk yapan bir kişi 7 yıl hapse çarptırıldı." dedi.

Haydari, adını açıklamadığı kişinin 60 yaşında olduğunu kaydetti.

İsmi açıklanmayan şahsın hangi ülke ya da kim adına nasıl bir casusluk yürüttüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
casusluk İRAN Meşhed

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