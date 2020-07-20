İran'da Casusluk Suçlamasıyla Bir Kişi Daha İdam Edildi

İran IRIB Haber Ajansı, Amerika ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan bir İranlının bu sabah idam edildiğini duyurdu.

2018 yılında İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani hakkında casusluk yapmak iddiasıyla tutuklanan Mahmud Musavi Mecid isimli İran vatandaşı hakkında geçen ay mahkeme idam kararı vermişti.

Mecid’in Süleymani’nin bu yıl Amerika’nın operasyonuyla öldürüldüğü olayla ilgisi olmadığı ifade edildi.

Bu idamın infazı, İran’da milyonlarca kişinin sosyal medyada geçen yıl Kasım ayındaki hükümeti protesto gösterilerine katılan 3 kişinin idam edilmesi kararının protesto edildiği günlere denk geldi.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine 3 protestocunun idamı ertelendi. Protestocuların avukatı Babak Paknia, idamın ertelendiğini Pazar günü açıkladı. Ancak Pazartesi sabahı ülkede bir başka idam gerçekleşmiş oldu.

Sivil hak savunucuları 3 protestocunun idam kararının ülkede protesto gösterileri konusunda halkı korkutmak adına alındığını belirtiyorlar.

