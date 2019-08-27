HABER

İran'da casuslukla suçlanan 3 kişiye onar yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

İkisi İran-İngiltere çifte vatandaşı 3 kişi, İngiltere ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle onar yıl hapse mahkum edildi

İran'da ikisi İran-İngiltere çifte vatandaşı 3 kişi, İngiltere ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle onar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İngiltere ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yargılanan Ares Emiri, Ali Cevheri ve Enuşe Aşuri'nin mahkumiyet kararlarının kesinleştiğini açıkladı.

İsmaili, geçen yıl İran'a akrabalarını ziyaret etmek için geldiği sırada gözaltına alınan ve casusluk suçlamasıyla yargılanan British Council çalışanı İran-İngiltere çifte vatandaşı Ares Emiri'nin "kültürel faaliyetler kisvesi altında yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunun" tespit edildiğini, bu nedenle 10 yıl hapis ve iki yıl sosyal faaliyetlerden men cezasına mahkum edildiğini söyledi.

İsrail istihbarat servisi Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edilen Ali Cevheri'nin de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktaran İsmaili, Cevheri'nin Devrim Muhafızları Ordusuna ait Hatemu'l Enbiya Yapı Karargahı bünyesinde görev yaptığına dikkati çekti.

İran-İngiltere çifte vatandaşı Enuşe Aşuri'nin de 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirten İsmaili, "İsrail casusluk servisi Mossad'la bağlantılı Enuşe Aşuri, onlardan aldığı imkanlarla İran hakkında birçok istihbaratı Mossad'a aktardı." ifadelerini kullandı.

Otoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktıOtoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktı
Emekli oldu, kahvehane köşeleri yerine seracılığı seçtiEmekli oldu, kahvehane köşeleri yerine seracılığı seçti
Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladıKöylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

2O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.