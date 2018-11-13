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İran'da casuslukla suçlanan çevrecilere destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

İran'da bir grup akademisyen ve sanatçı, topladıkları 1100 imzayla "casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunan 8 çevre aktivistine sahip çıktı

İran'da akademisyen, sanatçı ve aktivistlerden oluşan bir grup, "casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunan 8 çevreciye destek için imza topladı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, toplumun önde gelen isimleri topladıkları 1100 imza ile Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'ye bir mektup yazarak tutuklu çevre aktivistlerinin adil yargılanmasını talep etti.

Tutuklu çevrecilerin kendilerini İran'ın doğasına adadıklarını belirten imzacılar, bu kişilerin casusluk yapmadığına dair her türlü şahitliği yapacaklarını bildirdi.

IRNA'nın haberinde, İran İstihbarat Bakanlığı'nın tutuklu kişilerin casus olmadığıyla ilgili görüş bildirdiğine, ancak aradan geçen zamanda haklarındaki iddiaların gittikçe ağırlaştığına vurgu yapıldı.

İran'da sene başında birçok çevre aktivisti ülkenin değişik eyaletlerinde tutuklanmış ve haklarında "çevre projelerini istihbarat toplamak amacıyla kılıf olarak kullandıkları" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bu süreçte İran ve Kanada vatandaşı çevre aktivisti Kavus Seyyid İmami'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatını kaybettiği bildirilmişti. Sosyoloji alanında akademisyenlik yapan Seyyid İmami, İran'ın nadir bulunan hayvanlarını korumak için faaliyetlerde bulunan Pers Vahşi Yaşam Mirası Vakfı'nın müdürlüğünü de yürütüyordu.

Hâlihazırda 8 aktivist casusluk ve bozgunculuk suçlamalarıyla yargılanıyor. İran'da bu tür suçlamalarda idama kadar varan cezalar veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
casusluk Çevreci İRAN Tahran

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