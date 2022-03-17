İran’da Casuslukla Suçlanan İkili İngiltere’ye Döndü

İran’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve dün serbest bırakılan İngiltere-İran çifte vatandaşları Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori İngiltere’ye döndü.

Zaghari ve Ashoori’yi taşıyan uçak dün gece yarısından sonra Oxfordshire’daki Brize Norton askeri üssüne indi. İkili uçaktan inerken kameralara el sallayarak, gülümsedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss “Çok zor geçen bir 48 saatti. Beklenti serbest bırakılacakları yönündeydi ama son dakikaya kadar emin değildik. Dolayısıyla hem duygu yüklü hem de aileleri için gerçekten çok mutlu bir an oldu” diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabından ikili İngiltere’ye dönmeden önce yaptığı açıklamada ”Zaghari ve Ashoori’nin İran’da haksız yere tutuklanmalarının bugün sonra erdiğini ve İngiltere’ye döneceklerini teyit etmekten çok memnuniyet duyuyorum” diye yazdı.

Zaghari-Ratcliffe’in eşi Richard’sa Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Normal bir aile olmaya devam edebileceğimiz, mücadele etmek zorunda kalmayacağımız ve bu uzun yolculuk neredeyse bittiği için rahatladık” dedi.

Zaghari-Ratcliffe'in işvereni Thomson Reuters Vakfı'nın CEO'su Antonio Zappulla da dünyanın kargaşa içinde olduğu bir zamanda, Ratcliffe’in serbest bırakılmasının "bir umut ışığı olduğunu” söyledi. Vakıf, Thomson Reuters ve haber ajansı olan yan kuruluşu Reuters'dan bağımsız olarak faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu olarak biliniyor.

Anoosheh Ashoori’nin ailesi de yayınladıkları açıklamada, “Bin 672 gün önce babamız ve eşimiz haksız yere gözaltına alınıp elimizden alınınca ailemizin temelleri sarsılmıştı. Artık temel taşımızı yerine koyarak temeli yeniden inşa etmeyi dört gözle bekleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

2015 yılındaki nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili Tahran’la, Washington arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşılırken İran, gözaltında tuttuğu çifte vatandaşları donmuş varlıkların yeniden canlandırılması ve Batı hapishanelerinde tutulan İranlıların serbest bırakılması karşılığında, serbest bırakacağını bildirmişti.

İngiltere borcunu kapattı

Bu arada İran yarı resmi Fars haber ajansı, İngiltere’nin ödediği borç karşılığında Zaghari ve Ashoori’nin serbest bırakıldıklarını bildirdi.

İran, İngiltere’nin kendisine 520 milyon dolar borcu olduğunu ve Şah döneminde İngiltere’den aralarında Chieftain tankların da bulunduğu toplam 1,750 zırhlı araç siparişi için ödeme yaptığını bildiriyordu. Ancak araçların bir kısmının tesliminden sonra ülkede devrim olmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss “Bu borcu kapattık” dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dün yaptığı açıklamada, İngiltere’nin borcunu birkaç gün önce ödediğini, “Ancak yapılan ödemeyle ikilinin serbest bırakılmasının bağlantılı olmadığını” iddia etti.

Zaghari-Ratcliffe 2016 yılında, İngiltere’ye dönmeye çalışırken Tahran havaalanında gözaltına alınmıştı. Ashoori de 2019 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Her iki kişi de İran tarafından casuslukla suçlanmıştı.

